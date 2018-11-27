Ученые рассказали, почему древние египтяне почитали кошек





Эксперт рассказал о недавнем открытии, сделанном поблизости Каира. В ходе археологических поисков в Саккаре были найдены многочисленные захоронения возрастом около 4,5 тыс. лет. Одним из важных открытий стала усыпальница с погребенными в ней десятками превращенных в мумии животных. Джеймс Аллен Болдуин рассказал, что египтяне любили своих пушистых питомцев достаточно, чтобы преодолевать большое расстояние для их похорон.Объясняется такая преданность большой пользой кошек, способных сохранять целостность полей или хранилищ с зерном, защищая их от грызунов. Также они могли охотиться на опасных змей или птиц. В связи с этим важность кошек в жизни Древнего Египта сложно переоценить. Даже одна из богинь в местном пантеоне, Бастет, всегда изображалась с кошачье головой.