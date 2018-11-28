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В интернете появились данные о новом серийном кроссовере Lincoln Aviator

В Сети появились данные о новом кроссовере Lincoln Aviator. Новую версию презентуют в рамках автосалона, который проведут на территории Лос-Анджелеса.

В интернете появились данные о новом серийном кроссовере Lincoln Aviator


Внешний вид транспортного средства напоминает концепт-кар, презентованный в Нью-Йорке весной текущего года. Lincoln Aviator будет оснащаться 3,5-литровым силовым агрегатом. Также выпустят версию с четырёхлитровым двигателем. По словам некоторых экспертов, автобренд позже планирует выпустить гибридную версию авто. Транспортное средство наделят информационно-развлекательным комплексом SYNC новой генерации. Он получит сенсорный дисплей на 12 дюймов и специальный электронный ключ. Информация о цене на данное транспортное средство пока умалчивается.



Накануне «Dni24» сообщили, что обновлённая версия Cupra Ateca получит силовой агрегат, генерирующий 350 лошадиных сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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