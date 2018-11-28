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Спрос на хэтчбек Hyundai Santro оказался выше ожиданий в два раза

Сотрудники компании Hyundai Motor India проинформировали о том, что спрос на новый хэтчбек Santro оказался выше ожиданий в два раза. В настоящий момент уже продано свыше 38 тысяч экземпляров.
Спрос на хэтчбек Hyundai Santro оказался выше ожиданий в два раза

Представители бренда отчитались, всего за месяц новый хэтчбек Hyundai Santro нашёл своего покупателя и превысил вдвое ожидания маркетологов. Модель оказалась крайне удачной и уже на этапе предзаказов превысила объём первоначальных планов. Кроме того, вариация с газобалонным оборудованием оказалась менее популярной, нежели бензиновый вариант с роботизитрованной коробкой передач. Мотор в транспортном средстве всего один, но покупатели не расстроены отсутствием выбора. Их устраивает 1,1-литровый агрегат, генерирующий 99 лошадиных сил на бензине и 59 при работе на сжиженном газе. В более производительном варианте агрегат способен разогнать машину до первой сотни за 14,5 секунды, а максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 150 км/ч. Крутящий момент при этом достигает 99 Нм.

Автомобиль на рынке Индии стоит 349 тысяч рублей. За эти деньги владелец получает просторную для своего класса машину, имеющую хороший уровень безопасности. В салоне установлены четыре подушки безопасности. Кроме того, на приборной панели установлен 7-дюймовый сенсорный мультимедийный центр.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 00:00

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