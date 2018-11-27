В интернете появились первые фото новой версии Hyundai Palisad
В интернет выложили первые фото новой версии Hyundai Palisade. Раньше модель заметили в рамках тестирования на японских дорогах.
Официальную премьеру запланировали на 28 ноября. Представителями автобренда отмечается, что версия Hyundai Palisade визуально схожа с концептом, который показали в Пусане в ходе мотор-шоу. Передняя часть транспортного средства имеет новую радиаторную решётку, которая расширена в стороны. Авто наделили увеличенными стойками. Салон машины комплектуется большой приборной панелью с монитором. Переключение передач в модели осуществляется с помощью кнопок, которые заменили стандартные рычаги коробки скоростей. Транспортное средство оснащается 3-литровым силовым агрегатом на 315 л.с. Цену на Hyundai Palisade обнародуют в ходе презентации машины. Не исключено, что авто в 2019 году должно появиться на территории Российской Федерации.
Ранее «Dni24» сообщали, что автомобильная компания Bentley в настоящее время терпит довольно большие убытки от введённых новых экологических норм.
Официальную премьеру запланировали на 28 ноября. Представителями автобренда отмечается, что версия Hyundai Palisade визуально схожа с концептом, который показали в Пусане в ходе мотор-шоу. Передняя часть транспортного средства имеет новую радиаторную решётку, которая расширена в стороны. Авто наделили увеличенными стойками. Салон машины комплектуется большой приборной панелью с монитором. Переключение передач в модели осуществляется с помощью кнопок, которые заменили стандартные рычаги коробки скоростей. Транспортное средство оснащается 3-литровым силовым агрегатом на 315 л.с. Цену на Hyundai Palisade обнародуют в ходе презентации машины. Не исключено, что авто в 2019 году должно появиться на территории Российской Федерации.
Ранее «Dni24» сообщали, что автомобильная компания Bentley в настоящее время терпит довольно большие убытки от введённых новых экологических норм.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00