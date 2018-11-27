Алика Смехова и Мария Шукшина требуют закрытия шоу Малахова





Мнения знаменитостей проявились после того, как один из пользователей Сети опубликовал петицию с требованием закрыть шоу Андрея Малахова. Первой отреагировала Мария Шукшина, подписавшаяся под ней и поддержавшая такую инициативу. По ее мнению, идея стоит того. Семья знаменитости на сегодняшний день остается под пристальным взором СМИ и всячески обсуждается.В свою очередь Алика Смехова решила поддержать Шукшину, подтвердив необходимость в прекращении подобной практики на телеканалах. В петиции утверждается, что передачи Андрея Малахова и подобные им поднимают на поверхность темы, которые не следует затрагивать, тем самым пороча достоинство публичных людей.