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В 2019 году Haval выведет на рынок России два новых кроссовера серии "F"

Компания Haval официально объявила, что выведет в 2019 года на рынок два новых кроссовера из серии "F". Транспортные средства планируют собирать прямо в РФ на предприятии в Тульской области.
В 2019 году Haval выведет на рынок России два новых кроссовера серии "F"

Китайский производитель отмечает, оба автомобиля из серии "F" предназначены в первую очередь для покупателей, представляющих более молодое поколение. Первым в списке новинок для отечественного рынка значится паркетник Haval F7. Он получит две силовые установки с рабочим объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающие соответственно 150 и 190 лошадиных сил. Кроме того, несмотря на своё статус машина обеспечена полным приводом. Габариты транспортного средства достаточно просторны, чтобы пассажиры на заднем сидение не испытывали дискомфорта. Второй премьерой окажется внедорожник, созданный на основе концепт-кара HB-03. Его технические характеристики пока остаются неизвестными, но инженеры обещают сохранить дизайн кузова максимально приближённым к демонстрационным версиям.

На данный момент стоимость обоих кроссоверов хранится в тайне. Цены в компании объявят лишь незадолго до премьеры на рынке России. Также остались не озвучены даты начала продаж. Haval F7 должен дебютировать в РФ в первом квартале 2019 года, а второй внедорожник ждать раньше лета не имеет смысла.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:32

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