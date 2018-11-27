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Нашлась ранее неизвестная жена Вадима Казаченко

В новом выпуске шоу «Пусть говорят» неожиданно для всех выяснилось, сколько раз Вадим Казаченко состоял в браке. В свою очередь никому неизвестная его «супруга» посмеялась над тем, как журналистам стало известно об их отношениях.

Нашлась ранее неизвестная жена Вадима Казаченко


Главными участницами программы стали Ирина Аманти и Ольга Казаченко. Первая приходится артисту нынешней женой, а со второй он завершил отношения сравнительно давно, но разборки между женщинами проходят до сих пор. Ирина Аманти уверена в том, что бывшая супруга интересовалась лишь деньгами и имуществом Вадима, лишив его всего, вплоть до дома на Рублевке.

Нашлась ранее неизвестная жена Вадима Казаченко


Ольга Казаченко парировала тем, что это все надуманно, а деньги певца доставались не только ей, но и еще одной бывшей жене в качестве алиментов. Артист был вынужден признать это правдой. Еще молодым Вадим сыграл свадьбу с Мариной, после чего у них родилась дочь Марианна, а в 1989 году они разошлись. Но и это оказалось не все. Выяснилось о браке знаменитости с еще одной девушкой с 1994 по 2002 год. Связавшись с Юлией, удалось узнать о фиктивности брака, нужного только для ее трудоустройства. Сама история, в которой она всплыла после долгого времени сильно рассмешили Юлию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:16

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