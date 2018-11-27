Нашлась ранее неизвестная жена Вадима Казаченко





Главными участницами программы стали Ирина Аманти и Ольга Казаченко. Первая приходится артисту нынешней женой, а со второй он завершил отношения сравнительно давно, но разборки между женщинами проходят до сих пор. Ирина Аманти уверена в том, что бывшая супруга интересовалась лишь деньгами и имуществом Вадима, лишив его всего, вплоть до дома на Рублевке.Ольга Казаченко парировала тем, что это все надуманно, а деньги певца доставались не только ей, но и еще одной бывшей жене в качестве алиментов. Артист был вынужден признать это правдой. Еще молодым Вадим сыграл свадьбу с Мариной, после чего у них родилась дочь Марианна, а в 1989 году они разошлись. Но и это оказалось не все. Выяснилось о браке знаменитости с еще одной девушкой с 1994 по 2002 год. Связавшись с Юлией, удалось узнать о фиктивности брака, нужного только для ее трудоустройства. Сама история, в которой она всплыла после долгого времени сильно рассмешили Юлию.