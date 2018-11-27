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У актрисы Александры Бортич роман с сыном депутата Валерия Савельева

В СМИ появилась информация, что российская кинозвезда Александра Бортич завела романтические отношения с наследником политика - Евгением Савельевым. Депутат РФ Валерий Савельев является лидером AVS Group.

У актрисы Александры Бортич роман с сыном депутата Валерия Савельева


Александра Бортич не любит рассказывать о своей личной жизни. Общественности известно только то, что у кинозвезды были отношения с российским актером Ильей Маланиным. В 2017 году она зарегистрировала отношения с реп-исполнителем Вячеславом Воронцовым, с которым через год официально рассталась. Недавно артистка была награждена премией «Женщина года» от издания Glamour Russia за роль в ленте "Я худею". В Instagram-аккаунте знаменитости можно увидеть совместные снимки с Евгением Савельевым.

Недавно в интервью Александра Бортич рассказала, что у ее возлюбленного глаза зеленого цвета борода, каштановые волосы, при этом он является самым крутым мужиком на свете. Описание молодого человека звезды идеально подходят к внешности Евгения Савельева.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:10

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