У актрисы Александры Бортич роман с сыном депутата Валерия Савельева

Александра Бортич не любит рассказывать о своей личной жизни. Общественности известно только то, что у кинозвезды были отношения с российским актером Ильей Маланиным. В 2017 году она зарегистрировала отношения с реп-исполнителем Вячеславом Воронцовым, с которым через год официально рассталась. Недавно артистка была награждена премией «Женщина года» от издания Glamour Russia за роль в ленте "Я худею". В Instagram-аккаунте знаменитости можно увидеть совместные снимки с Евгением Савельевым.Недавно в интервью Александра Бортич рассказала, что у ее возлюбленного глаза зеленого цвета борода, каштановые волосы, при этом он является самым крутым мужиком на свете. Описание молодого человека звезды идеально подходят к внешности Евгения Савельева.