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Ани Лорак по примеру Бузовой пиарит будущий клип в Instagram

Певица Ани Лорак готовит в видеоклип на неё композицию "Сон".

Надо отметить, что Каролина хочет идти по стопам известной ведущей из "Дома-2" Ольги Бузовой.

Ани Лорак по примеру Бузовой пиарит будущий клип в Instagram

Напомним, в Крокусе поющая ведущая показала грандиозное шоу, в котором поменяла большое количество нарядов, неплохо потанцевала и поразила фанатов, когда воспарила над зрителями.

Вот и Ани Лорак взяла пример с Ольги и поделилась с в Instagram публикацией со снимок клипа на свою песню. Певица рассказала, что они сняли целый фильм на крыше дома.

И если безголосая Ольга обошла довольно талантливую Лорак, то Ани решила взять реванш и прорекламировала своим подписчикам выпуск видеоклипа. Ани Лорак видит, как благодаря пиару в социальных сетях Бузова смогла собрать полный зал. Поэтому Каролина именно так хочет поднять популярность, которая пошатнулось в последнее время.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:46

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