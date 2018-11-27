Ани Лорак по примеру Бузовой пиарит будущий клип в Instagram
Певица Ани Лорак готовит в видеоклип на неё композицию "Сон".
Надо отметить, что Каролина хочет идти по стопам известной ведущей из "Дома-2" Ольги Бузовой.
Напомним, в Крокусе поющая ведущая показала грандиозное шоу, в котором поменяла большое количество нарядов, неплохо потанцевала и поразила фанатов, когда воспарила над зрителями.
Вот и Ани Лорак взяла пример с Ольги и поделилась с в Instagram публикацией со снимок клипа на свою песню. Певица рассказала, что они сняли целый фильм на крыше дома.
И если безголосая Ольга обошла довольно талантливую Лорак, то Ани решила взять реванш и прорекламировала своим подписчикам выпуск видеоклипа. Ани Лорак видит, как благодаря пиару в социальных сетях Бузова смогла собрать полный зал. Поэтому Каролина именно так хочет поднять популярность, которая пошатнулось в последнее время.
Надо отметить, что Каролина хочет идти по стопам известной ведущей из "Дома-2" Ольги Бузовой.
Напомним, в Крокусе поющая ведущая показала грандиозное шоу, в котором поменяла большое количество нарядов, неплохо потанцевала и поразила фанатов, когда воспарила над зрителями.
Вот и Ани Лорак взяла пример с Ольги и поделилась с в Instagram публикацией со снимок клипа на свою песню. Певица рассказала, что они сняли целый фильм на крыше дома.
И если безголосая Ольга обошла довольно талантливую Лорак, то Ани решила взять реванш и прорекламировала своим подписчикам выпуск видеоклипа. Ани Лорак видит, как благодаря пиару в социальных сетях Бузова смогла собрать полный зал. Поэтому Каролина именно так хочет поднять популярность, которая пошатнулось в последнее время.