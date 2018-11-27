АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

В архивах NASA нашлось фото белого НЛО на орбите Земли

В архивах NASA нашлось фото гигантского белого НЛО на орбите Земли 1969 года давности. Уфологи считают, что космическое ведомство тайно собирает материалы, касающиеся пришельцев.
В архивах NASA нашлось фото белого НЛО на орбите Земли

Скотт Уоринг выложил в своём блоге архивный снимок, сделанный запущенным на орбиту аппаратом во время миссии Apollo 10. Просматривая материалы NASA, уфолог не мог пропустить большой светящийся объект, который парил в близости от Земли. НЛО имеет приподнятый центральный купол и плоскую заднюю часть.

Уоринг склонен верить, что к планете подлетел инопланетный корабль, который экипажу "Аполлона-10" удалось запечатлеть на камеру. При том, что NASA никогда официально не признавала столкновений с пришельцами, подобное фото попало в открытый для общего доступа архив. Уфолог считает, что учёные намеренно обесценивают подобные важные находки.

Напомним, что миссия Apollo 10 предусматривала испытательный запуск пилотируемого корабля в космос в рамках будущей экспедиции на Луну. На орбите астронавты испытывали готовность к высадке на спутник в полной конфигурации, которая включала лунный и командный модули. В итоге космонавтам удалось получить такие редкие кадры, как восход Земли над горизонтом Луны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юрий Лоза призвал государство защитить молодёжь
В бассейн! Ксения Собчак дала родительский совет
Катя Старшова сыграла Снежную королеву в ледовом
Медики рассказали о пользе чёрного перца для
Ученые рассказали, почему древние египтяне
Татьяна Ларина в новом сезоне шоу "Дневник
В интернете появились первые фото новой версии
Ученые объяснили, почему девушки не могут
Алика Смехова и Мария Шукшина требуют закрытия
Валерия в Кремле поблагодарила за помощь в ее
В 2019 году Haval выведет на рынок России два
Эксперт озвучил дальнейшую работу зонда InSight
Нашлась ранее неизвестная жена Вадима Казаченко
У актрисы Александры Бортич роман с сыном
В архивах NASA нашлось фото белого НЛО на орбите
Археологи нашли в Эквадоре место древнейшего
В Великобритании разработали систему, улучшающую
Ученые рассказали, как похудеть на работе с
Солнечная гравитационная линза поможет детально
"АвтоВАЗ" начал продажи обновлённого и
Лолита просит поклонников помочь погорельцам из
Ученые открыли пять новых шаровых скоплений в
Microsoft создаст чехлы Surface Pro Type Cover
В Петербурге школьников заставили писать "письмо
Ани Лорак по примеру Бузовой пиарит будущий клип
MamaRika рассказала о своем первом бисексуальном
NASA опубликовало видео успешной посадки на
Инопланетяне внимательно следили за полетом
Ольга Бузова в восторге от себя за летающий трюк
Потерявшая сознание Анна Калашникова экстренно
Просмотреть все новости