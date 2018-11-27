В архивах NASA нашлось фото белого НЛО на орбите Земли





Скотт Уоринг выложил в своём блоге архивный снимок, сделанный запущенным на орбиту аппаратом во время миссии Apollo 10. Просматривая материалы NASA, уфолог не мог пропустить большой светящийся объект, который парил в близости от Земли. НЛО имеет приподнятый центральный купол и плоскую заднюю часть.Уоринг склонен верить, что к планете подлетел инопланетный корабль, который экипажу "Аполлона-10" удалось запечатлеть на камеру. При том, что NASA никогда официально не признавала столкновений с пришельцами, подобное фото попало в открытый для общего доступа архив. Уфолог считает, что учёные намеренно обесценивают подобные важные находки.Напомним, что миссия Apollo 10 предусматривала испытательный запуск пилотируемого корабля в космос в рамках будущей экспедиции на Луну. На орбите астронавты испытывали готовность к высадке на спутник в полной конфигурации, которая включала лунный и командный модули. В итоге космонавтам удалось получить такие редкие кадры, как восход Земли над горизонтом Луны.