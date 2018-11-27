В Великобритании разработали систему, улучшающую сигнал Wi-Fi
Специалисты из Великобритании разработали новую систему, позволяющую существенно улучшить сигнал Wi-Fi. Устройство представляет собой набор "умных дисков", размещаемых по квартире или офису.
Инженеры из Великобритании попытались решить проблему с некачественным сигналом беспроводной связи Wi-Fi. Часто происходят ситуации, когда маршрутизатор выдаёт качественный уровень сигнала, но помехи от других устройств нарушают его и пользователи вынуждены терпеть падение качества связи. Также сложности имеются в больших офисах из-за бетонных стен и иных преград. С данными факторами приходится, как правило, мириться, или устанавливать дополнительные роутеры, а это не всегда удобно. Теперь имеется качественное средство, позволяющее повысить уровень сети. В продаже уже имеется усилитель, подходящий для любых помещений. О чём сообщается на сайте ПолитЭксперт.
Он является набором девайсов в форме дисков, которые необходимо расположить по периметру или в местах с наиболее слабым уровнем приёма Wi-Fi. Производитель в лице компании BT обещает повышение сигнала на 25%, о чём сообщает в рекламе, заявляя о возврате денег, если устройство не выполняет свою задачу. Как отмечают купившие новинку, нареканий на функционал ни у кого не возникало.
Инженеры из Великобритании попытались решить проблему с некачественным сигналом беспроводной связи Wi-Fi. Часто происходят ситуации, когда маршрутизатор выдаёт качественный уровень сигнала, но помехи от других устройств нарушают его и пользователи вынуждены терпеть падение качества связи. Также сложности имеются в больших офисах из-за бетонных стен и иных преград. С данными факторами приходится, как правило, мириться, или устанавливать дополнительные роутеры, а это не всегда удобно. Теперь имеется качественное средство, позволяющее повысить уровень сети. В продаже уже имеется усилитель, подходящий для любых помещений. О чём сообщается на сайте ПолитЭксперт.
Он является набором девайсов в форме дисков, которые необходимо расположить по периметру или в местах с наиболее слабым уровнем приёма Wi-Fi. Производитель в лице компании BT обещает повышение сигнала на 25%, о чём сообщает в рекламе, заявляя о возврате денег, если устройство не выполняет свою задачу. Как отмечают купившие новинку, нареканий на функционал ни у кого не возникало.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:42