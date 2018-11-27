Лолита просит поклонников помочь погорельцам из Рязанской области

"Спасибо прекрасным журналистам! Именно такие материалы помогают не зажиреть и сберечь свою душу от чёрствости и глухоты не только к тем людям, кого мы знаем лично!" - комментирует Лолита вмешательство СМИ.

Трагедия в большой рязанской семье с шестью детьми, о которой писала одна из российских газет, задела Лолиту до глубины души. На своей странице в соцсети Милявская рассказала подписчикам, как обстоят дела у погорельцев, и предложила оказать им посильную помощь, а также распространять информацию в Сети.У родителей из Чучкова было 6 детей от 1 до 10 лет, однако годовалую девочку спасти из огня не удалось. Несовершеннолетние временно находились в центре реабилитации, но позже вернулись к отцу и матери. Администрация выдала семье 2-комнатную квартиру, при этом пострадавшим всё ещё нужна материальная помощь, чтобы встать на ноги после пожара и приобрести собственное жильё.