Потерявшая сознание Анна Калашникова экстренно госпитализирована
Анна Калашникова на днях вернулась в Москву из Абхазии, где у нее проходили гастроли. Певица в аэропорту упала в обморок, после чего доктора скорой помощи ее доставили в клинику.
Леван Тодуа, являющийся светским репортером, дал комментарии касательно данного происшествия. По словам журналиста, исполнительница песен на протяжении длительного времени очень много работала. В данное время звезда находится в медучреждении под присмотром медиков. Журналист добавил, что артистка находится в нервном состоянии, при этом часто кому-то звонит за границу. Раньше ходили слухи, что у знаменитости отношения с Олегом Накариковым. Звезда познакомилась с 53-летним издателем в Канаде.
Накануне издание «Dni24» сообщало, что беременная Эми Шумер отложила гастроли из-за госпитализации в клинику.
Леван Тодуа, являющийся светским репортером, дал комментарии касательно данного происшествия. По словам журналиста, исполнительница песен на протяжении длительного времени очень много работала. В данное время звезда находится в медучреждении под присмотром медиков. Журналист добавил, что артистка находится в нервном состоянии, при этом часто кому-то звонит за границу. Раньше ходили слухи, что у знаменитости отношения с Олегом Накариковым. Звезда познакомилась с 53-летним издателем в Канаде.
Накануне издание «Dni24» сообщало, что беременная Эми Шумер отложила гастроли из-за госпитализации в клинику.