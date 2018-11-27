Ольга Бузова в восторге от себя за летающий трюк в Крокус Сити Холл

"Благодаря Вам, я чувствую, что я ЖИВУ!...Спасибо Вам за всё", - заканчивает пост в микроблоге поющая ведущая.

До сих пор Оля не может забыть свое выступление недельной давности в Москве и продолжает хвалить саму себя за тот летающий трюк.Напомним, тогда она на тросах воспарила над публикой.Как обычно, девушка рассыпала много комплиментов своим поклонникам и отметила, что именно они делают её лучше и сильнее каждый день.Вместе с этим Бузова приглашает всех 12 декабря на концерт, который состоится в Санкт-Петербурге. Подписчики спросили знаменитость, а решится ли она повторить этот свой летающий трюк.