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Ольга Бузова в восторге от себя за летающий трюк в Крокус Сити Холл

Певица Ольга Бузова находится под впечатлением от своего первого сольного концерта в Крокус Сити Холл.

До сих пор Оля не может забыть свое выступление недельной давности в Москве и продолжает хвалить саму себя за тот летающий трюк.

Ольга Бузова в восторге от себя за летающий трюк в Крокус Сити Холл

Напомним, тогда она на тросах воспарила над публикой.
Ольга Бузова в восторге от себя за летающий трюк в Крокус Сити Холл

Как обычно, девушка рассыпала много комплиментов своим поклонникам и отметила, что именно они делают её лучше и сильнее каждый день.

"Благодаря Вам, я чувствую, что я ЖИВУ!...Спасибо Вам за всё", - заканчивает пост в микроблоге поющая ведущая.

Вместе с этим Бузова приглашает всех 12 декабря на концерт, который состоится в Санкт-Петербурге. Подписчики спросили знаменитость, а решится ли она повторить этот свой летающий трюк.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:22

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