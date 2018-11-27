"АвтоВАЗ" начал продажи обновлённого и подешевевшего автомобиля LADA Xray





Представители "АвтоВАЗ" сообщили о начале продаж обновлённой версии автомобиля LADA Xray 2019 года. При этом клиенты получают ряд преимуществ по отношению к прошлому сезону. Конструкторы доработали машину, оптимизировав процесс производства, и сделали её на 40 тысяч дешевле. Кроме того, инженеры увеличили кузов на 25 миллиметров, добавив простора пассажирам. В настоящий момент уже все желающие могут приобрести машину. На выбор представлены четыре комплектации, а также имеется возможность установки дополнительных пакетов в разных сегментах. Все вариации отличаются друг от друга набором систем безопасности и опций комфорта, но при этом каждый покупатель сможет подобрать для себя оптимальный вариант. Начальная стоимость составляет 589 тысяч рублей, а за максимально возможный набор придётся заплатить 772 тысячи.Мотористы приготовили три силовые установки с рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра, самый мощный мотор генерирует 122 лошадиные силы. Также есть возможность выбрать коробку передач из двух вариантов.