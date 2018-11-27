Microsoft создаст чехлы Surface Pro Type Cover нового дизайна





Ранее Microsoft запустил в продажу компактный планшет Surface Pro под управлением ОС Windows 10. С началом продажи портативного устройства появилась необходимость в замене прежнего чехла со встроенной клавиатурой, расширяющей возможности гаджета и превращающие его в полноценный нетбук. Инсайдеры уже смогли найти патент и приложенные к нему первоначальные наброски Type Cover.Помимо того, что новые чехлы-клавиатуры для Surface Pro станут тоньше прежних, так еще могут обзавестись свойственным всем ноутбукам трекпадом для контроля перемещения курсора. В процессе разработки нового дизайна в Microsoft не хотят ухудшить продукт и сделать его неудобным, потому следует учесть все возможные нюансы, связанные с эксплуатацией клавиатуры.