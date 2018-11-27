АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

Солнечная гравитационная линза поможет детально рассмотреть экзопланеты

Ученые NASA считают, что рассмотреть более внимательно экзопланеты поможет уникальная гравитационная линза. Детали габаритами до 10 км удастся изучить в поперечнике под воздействием 100-миллиардного усиления сигнала.
Солнечная гравитационная линза поможет детально рассмотреть экзопланеты

Всем известная теория относительности предполагает, что свет в пространстве изгибается, если рядом находятся массивные объекты. Это значит, что сигнал издалека станет огибать солнечный диск, и в итоге все будет смотреться так, как бы он продвинулся сквозь специальную линзу. Для гравитационной линзы требуется разместить сеть адаптированных датчиков. Она станет следить за счетом от экзопланет, как только последние преодолеют расстояние в примерно 50 миллиардов миль.

Для достижения определенной гравитационной линии, несколько космических аппаратов должны будут задействовать солнечные паруса. На встроенные датчики возложена технология навигации и ускорения аппаратов. Сама же линия должна составить в ширину 1,6 километра, там станет просматриваться свет, исходящий напрямую от экзопланеты. Поскольку связь сквозь шесть световых дней считается не совсем практичной, аппараты предварительно необходимо адаптировать к обучению.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Археологи нашли в Эквадоре место древнейшего
В Великобритании разработали систему, улучшающую
Ученые рассказали, как похудеть на работе с
Солнечная гравитационная линза поможет детально
"АвтоВАЗ" начал продажи обновлённого и
Лолита просит поклонников помочь погорельцам из
Ученые открыли пять новых шаровых скоплений в
Microsoft создаст чехлы Surface Pro Type Cover
В Петербурге школьников заставили писать "письмо
Ани Лорак по примеру Бузовой пиарит будущий клип
MamaRika рассказала о своем первом бисексуальном
NASA опубликовало видео успешной посадки на
Инопланетяне внимательно следили за полетом
Ольга Бузова в восторге от себя за летающий трюк
Потерявшая сознание Анна Калашникова экстренно
В Америке снесли таинственную статую
Учёные: В конце XXI века Европу и США затопит
Дочь Владимира Машкова показала на его юбилей
СМИ: Брат Анджелины Джоли готовится выступить в
Легковые автомобили оказались под угрозой
Ученые уточнили время вымирания сибирского
Монитор ASUS VA279HAE Eye Care защитит зрение
В Новокузнецке сняли на видео автомобиль с
У Алексея Воробьева умер любимый пес
Ученые: Конфликты родителей в присутствии детей
Майя Донцова побывала у доктора, который заявил,
Ольга Бузова показала в Instagram семейное фото с
Агата Муцениеце продемонстрировала стройную
Уфологи: NASA уничтожило фотографии Сфинкса,
Бывший участник «Замуж за Бузову» Александр
Просмотреть все новости