Солнечная гравитационная линза поможет детально рассмотреть экзопланеты





Всем известная теория относительности предполагает, что свет в пространстве изгибается, если рядом находятся массивные объекты. Это значит, что сигнал издалека станет огибать солнечный диск, и в итоге все будет смотреться так, как бы он продвинулся сквозь специальную линзу. Для гравитационной линзы требуется разместить сеть адаптированных датчиков. Она станет следить за счетом от экзопланет, как только последние преодолеют расстояние в примерно 50 миллиардов миль.Для достижения определенной гравитационной линии, несколько космических аппаратов должны будут задействовать солнечные паруса. На встроенные датчики возложена технология навигации и ускорения аппаратов. Сама же линия должна составить в ширину 1,6 километра, там станет просматриваться свет, исходящий напрямую от экзопланеты. Поскольку связь сквозь шесть световых дней считается не совсем практичной, аппараты предварительно необходимо адаптировать к обучению.