NASA опубликовало видео успешной посадки на поверхность Марса зонда InSight





Сотрудники NASA сегодня отметили важный этап в изучении Марса. Аппарат InSight совершил успешную посадку на четвёртую от Солнца планету, после полугода полёта к ней. В космическом агентстве отчитались об успешном спуске устройства на марсианский грунт близ нагорья Элизий. Преодолев 548 миллионов километров зонд сел, затратив на это около шести минут, заключительные 15 секунд оказались самыми волнительными для создателей проекта. В этот временной отрезок устройство выпустило посадочные опоры и благополучно замедлилось в соответствии с планом.Участники проекта отмечают, он рассчитан на два года и за это время они надеются получить массу новых данных о состоянии климата, составе почвы и многом другом. Главной целью InSight является выяснение происхождения Марса и подобных ему планет в Солнечной системе.