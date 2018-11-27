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MamaRika рассказала о своем первом бисексуальном опыте

Анастасия Кочетова прокатилась в специальном авто программы «Караоке на колесах», где поделилась ранее неизвестными подробностями из своей биографии. В частности, MamaRika поделилась впечатлениями от первого бисексуального опыта.

MamaRika рассказала о своем первом бисексуальном опыте


Украинская певица спела вместе с Вячеславом Деминым, а заодно немного шокировала своих поклонников рассказом о своих ранних сексуальных экспериментах. Оказалось, что Анастасия Кочетова в 2014 году, будучи студенткой, жила вместе с другой девушкой. И если в интимном плане знаменитости такой опыт понравился, то в вопросе совместной жизни с однополой партнершей выяснилось, что две женщины в одном доме – это сложно.

В результате бисексуальное сожительство MamaRiki быстро завершилось и певица вернулась к классике. Кочетова заверила своих поклонников, что на сегодняшний день ее интересуют исключительно представители сильного пола. У звезды прекрасные и простые отношения с Сергеем Середой, известным своим участием в команде КВН «Одесские Мансы» и съемках в развлекательной программе «Однажды в Одессе».



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:43

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