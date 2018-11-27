Ученые открыли пять новых шаровых скоплений в Млечном Пути





Десятки и сотни тысяч звезд содержатся в шаровых скоплениях. Их расположение обычно фиксируется на периферии большей части галактик. Они являются довольно распространенными в Млечном Пути: на сегодняшний день таковых скоплений насчитывается более двухсот. Изучение объектов поможет специалистов разобраться в формировании балджа.Новые шаровые скопления получили рабочие названия Camargo 1102, 1103, 1104, 1105 и 1106. Их удалось обнаружить во время анализа изображений, переданных на Землю телескопом WISE. Возраст скопления составляет примерно 12,5-13,5 миллиардов лет, их характеризует низкая металличность. Этот параметр говорит о том, что образование объектов происходило на ранних этапах развития Млечного Пути.Одно шаровое скопление под кодовым номером 1102 находится в 27 тысячах световых лет от Земли, остальные четыре – в плоскости 14700-18900 световых лет. В дальнейшем планируется изучить данные объекты еще детальнее.