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Ученые открыли пять новых шаровых скоплений в Млечном Пути

Ученые обнаружили пять новых шаровых скоплений в центральной части Млечного Пути. Результаты данного исследования помогут специалистам узнать об эволюции внутренних областей галактики.
Ученые открыли пять новых шаровых скоплений в Млечном Пути

Десятки и сотни тысяч звезд содержатся в шаровых скоплениях. Их расположение обычно фиксируется на периферии большей части галактик. Они являются довольно распространенными в Млечном Пути: на сегодняшний день таковых скоплений насчитывается более двухсот. Изучение объектов поможет специалистов разобраться в формировании балджа.

Новые шаровые скопления получили рабочие названия Camargo 1102, 1103, 1104, 1105 и 1106. Их удалось обнаружить во время анализа изображений, переданных на Землю телескопом WISE. Возраст скопления составляет примерно 12,5-13,5 миллиардов лет, их характеризует низкая металличность. Этот параметр говорит о том, что образование объектов происходило на ранних этапах развития Млечного Пути.

Одно шаровое скопление под кодовым номером 1102 находится в 27 тысячах световых лет от Земли, остальные четыре – в плоскости 14700-18900 световых лет. В дальнейшем планируется изучить данные объекты еще детальнее.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:00

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