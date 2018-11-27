У Алексея Воробьева умер любимый пес





Псу Элвису не удалось дожить до десяти лет. Впервые у собаки произошел приступ в прошлом месяце. Тогда Воробьев сообщил своим подписчикам, что много времени приходится проводить в ветеринарной клинике, поскольку у его любого питомца диагностировали пневмонию. Многие думали, что после курса лечения состояние собаки нормализуется, но это оказалось не так. Элвиса поместили в специальную кислородную камеру, поскольку начались проблемы с дыханием.Собаку Воробьеву подарила его продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек. В особняке последней проживают несколько корги. В жизни певца питомец появился сразу после Нового года.