У Алексея Воробьева умер любимый пес
Известный певец и актер Алексей Воробьев поделился с фанатами печальной новостью. Утром 27 ноября не стало его любимого пса. Несколько дней назад он сообщил, что питомец серьезно заболел.
Псу Элвису не удалось дожить до десяти лет. Впервые у собаки произошел приступ в прошлом месяце. Тогда Воробьев сообщил своим подписчикам, что много времени приходится проводить в ветеринарной клинике, поскольку у его любого питомца диагностировали пневмонию. Многие думали, что после курса лечения состояние собаки нормализуется, но это оказалось не так. Элвиса поместили в специальную кислородную камеру, поскольку начались проблемы с дыханием.
Собаку Воробьеву подарила его продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек. В особняке последней проживают несколько корги. В жизни певца питомец появился сразу после Нового года.
Псу Элвису не удалось дожить до десяти лет. Впервые у собаки произошел приступ в прошлом месяце. Тогда Воробьев сообщил своим подписчикам, что много времени приходится проводить в ветеринарной клинике, поскольку у его любого питомца диагностировали пневмонию. Многие думали, что после курса лечения состояние собаки нормализуется, но это оказалось не так. Элвиса поместили в специальную кислородную камеру, поскольку начались проблемы с дыханием.
Собаку Воробьеву подарила его продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек. В особняке последней проживают несколько корги. В жизни певца питомец появился сразу после Нового года.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:14