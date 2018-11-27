Ольга Бузова показала в Instagram семейное фото с отцом и сестрой Анной
Популярная артистка и ведущая «дом-2» Ольга Бузова часто публикует различные посты со съемок, звукозаписывающих студий, концертов и прочих мест. Но по-настоящему семейные фото в ее Instagram редкость, но накануне певица выложила два снимка, на которых она запечатлена с родным отцом Игорем Дмитриевичем и сестрой Анной.
Бузова поздравила папу с днем рождения и призналась в любви к отцу, а также пожелала ему здоровья, жизненных радостей и пообещала, что «остальное» они с «Анюткой» сделают.
С тех пор, как Ольга Бузова развелась с мужем Дмитрием Тарасовым, она так и не смогла найти своего «единственного», и самым главным мужчиной в своей сегодняшней жизни считает отца.
Нужно отметить, что мать Ольги и Анны Ирина Александровна также поддерживает своих детей, и даже приняла участие в съемках «Замуж за Бузову», где оценивала претендентов на руку звездной дочери.
Бузова поздравила папу с днем рождения и призналась в любви к отцу, а также пожелала ему здоровья, жизненных радостей и пообещала, что «остальное» они с «Анюткой» сделают.
С тех пор, как Ольга Бузова развелась с мужем Дмитрием Тарасовым, она так и не смогла найти своего «единственного», и самым главным мужчиной в своей сегодняшней жизни считает отца.
Нужно отметить, что мать Ольги и Анны Ирина Александровна также поддерживает своих детей, и даже приняла участие в съемках «Замуж за Бузову», где оценивала претендентов на руку звездной дочери.