Ольга Бузова показала в Instagram семейное фото с отцом и сестрой Анной

Бузова поздравила папу с днем рождения и призналась в любви к отцу, а также пожелала ему здоровья, жизненных радостей и пообещала, что «остальное» они с «Анюткой» сделают.С тех пор, как Ольга Бузова развелась с мужем Дмитрием Тарасовым, она так и не смогла найти своего «единственного», и самым главным мужчиной в своей сегодняшней жизни считает отца.Нужно отметить, что мать Ольги и Анны Ирина Александровна также поддерживает своих детей, и даже приняла участие в съемках «Замуж за Бузову», где оценивала претендентов на руку звездной дочери.