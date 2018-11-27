В Петербурге школьников заставили писать "письмо отцу на фронт"





Эта тема сочинения возмутила общественность. После написания первых строк некоторые дети начинали плакать. Пока еще никто из родителей не признал, что такие домашние задания относятся к правильному патриотическому воспитанию.Оказалось, что данная тема сочинения содержалась в учебнике. Ученикам предлагается выбирать стандартные слова и выражения при выполнении работы.К слову, такие домашние задания выдаются не только в Петербурге, но и в других городах РФ.