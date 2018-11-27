Бывший участник «Замуж за Бузову» Александр Сабанин посвятил своему сопернику по проекту Евгению Песенникову басню в Instagram
Через три недели состоится дуэль между бывшими участниками реалити-шоу «Замуж за Бузову» Александром Сабаниным и Евгением Песенниковым, об этом рассказал первый, сочинив саркастичную басню в адрес соперника.
Instagram-пользователи узнали из сочинения Сабанина о новом повороте в его конфликте с Песенниковым, после затянувшегося молчания.
Напомним, что еще 12 октября в Сети появилось видео драки Александра и Евгения в одном из столичных баров, а позже выяснилось, что этот конфликт тянется еще с проекта и давно требует урегулирования.
Парни решили, что лучшим способом решить спор будет дуэль, и стали активно готовиться к состязанию, причем секундантом Песенникова выступит финалист шоу Денис Лебедев.
Instagram-пользователи узнали из сочинения Сабанина о новом повороте в его конфликте с Песенниковым, после затянувшегося молчания.
Напомним, что еще 12 октября в Сети появилось видео драки Александра и Евгения в одном из столичных баров, а позже выяснилось, что этот конфликт тянется еще с проекта и давно требует урегулирования.
Парни решили, что лучшим способом решить спор будет дуэль, и стали активно готовиться к состязанию, причем секундантом Песенникова выступит финалист шоу Денис Лебедев.