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Родившая первенца Ханна объявила о новогоднем концерте в Москве

Родившая первенца певица Ханна объявила о новогоднем концерте в Москве 4 декабря. На сцену молодая мать выйдет вместе с Ольгой Бузовой, Егором Кридом и другими звёздами в СК "Олимпийском".
Родившая первенца Ханна объявила о новогоднем концерте в Москве

Ханна, подарившая дочь супругу Пашу, запланировала праздничный концерт, который поможет ей окончательно войти в рабочий график после декрета. Уже 1 ноября певица перестала только сидеть дома с ребёнком и продолжила активно заниматься творчеством. Комментируя такое решение и критику фанатов по этому поводу, Ханна пошутила на радио, что является плохой матерью.

Впрочем, это не мешает ей мечтать о втором ребёнке. Знаменитость отметила, что в "Олимпийском" гостей ждёт зажигательная программа, где выступят Мот, Елена Темникова, Натан, Ёлка и другие. Как и коллеги, Ханна оденется в белоснежный наряд.

Напомним, что рожала артистка не в России, а в одной из элитных клиник Майами. За время беременности звезда пополнела на 17 килограммов, но быстро сбросила вес за две недели после появления дочери на свет.

Фотографии с мужем и новорождённой Ханна показывает подписчикам в Instagram. Хотя первый ребёнок стал для певицы настоящим подарком, засиживаться дома она не намерена и уже распланировала будущие концерты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:48

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