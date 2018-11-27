В Америке снесли таинственную статую "Дружелюбного тролля"





Статуя "Дружелюбный тролль" была возведена скульптором и художником Томасом Дамбо, ее стоимость составляла более 40 000 долларов. Высота данного произведения искусства ровна 4,6 метров. Статуя начала пользоваться популярностью, как среди туристов, так и в Сети. Но многим местным жителям показалась, что деревянная скульптура выглядит весьма ужасно и они начали настаивать на ее демонтаже.Несколько недель назад один из жителей США сообщил, что ночью видел, как у "Дружелюбного тролля" светятся глаза. После такого заявления появилась информация о том, что статуя шевелится. Властями было принято решение снести скульптуру. Но жители уверены, что "Дружелюбный тролль" обладал сверхъестественными способностями.