АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

В Америке снесли таинственную статую "Дружелюбного тролля"

Несколько месяцев назад в Америке была возведена статуя под названием "Дружелюбный тролль". Сейчас стало известно, что структура снесена.

В Америке снесли таинственную статую "Дружелюбного тролля"

Статуя "Дружелюбный тролль" была возведена скульптором и художником Томасом Дамбо, ее стоимость составляла более 40 000 долларов. Высота данного произведения искусства ровна 4,6 метров. Статуя начала пользоваться популярностью, как среди туристов, так и в Сети. Но многим местным жителям показалась, что деревянная скульптура выглядит весьма ужасно и они начали настаивать на ее демонтаже.


Несколько недель назад один из жителей США сообщил, что ночью видел, как у "Дружелюбного тролля" светятся глаза. После такого заявления появилась информация о том, что статуя шевелится. Властями было принято решение снести скульптуру. Но жители уверены, что "Дружелюбный тролль" обладал сверхъестественными способностями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Археологи нашли в Эквадоре место древнейшего
В Великобритании разработали систему, улучшающую
Ученые рассказали, как похудеть на работе с
Солнечная гравитационная линза поможет детально
"АвтоВАЗ" начал продажи обновлённого и
Лолита просит поклонников помочь погорельцам из
Ученые открыли пять новых шаровых скоплений в
Microsoft создаст чехлы Surface Pro Type Cover
В Петербурге школьников заставили писать "письмо
Ани Лорак по примеру Бузовой пиарит будущий клип
MamaRika рассказала о своем первом бисексуальном
NASA опубликовало видео успешной посадки на
Инопланетяне внимательно следили за полетом
Ольга Бузова в восторге от себя за летающий трюк
Потерявшая сознание Анна Калашникова экстренно
В Америке снесли таинственную статую
Учёные: В конце XXI века Европу и США затопит
Дочь Владимира Машкова показала на его юбилей
СМИ: Брат Анджелины Джоли готовится выступить в
Легковые автомобили оказались под угрозой
Ученые уточнили время вымирания сибирского
Монитор ASUS VA279HAE Eye Care защитит зрение
В Новокузнецке сняли на видео автомобиль с
У Алексея Воробьева умер любимый пес
Ученые: Конфликты родителей в присутствии детей
Майя Донцова побывала у доктора, который заявил,
Ольга Бузова показала в Instagram семейное фото с
Агата Муцениеце продемонстрировала стройную
Уфологи: NASA уничтожило фотографии Сфинкса,
Бывший участник «Замуж за Бузову» Александр
Просмотреть все новости