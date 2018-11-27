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В Новокузнецке сняли на видео автомобиль с молитвой вместо сигнализации

В Новокузнецке местные жители сняли на видео необычный автомобиль, украшенный церковными крестами. Транспортное средство также отличалось сигнализацией, так как она оказалась молитвой.
В Новокузнецке сняли на видео автомобиль с молитвой вместо сигнализации

Случайные свидетели зафиксировали в Новокузнецке на камеру автомобиль, ранее уже вызывавший дискуссии среди людей. В апреле эта машина появлялась в Кемерово, и запомнилась горожанам своим необычным видом. У неё на дверях были наклеены церковные кресты, выполненные из тонких чёрных полосок, вероятно, речь идёт об изоляционной ленте. Теперь владелец убрал эти наклейки, а вместо них разместил подобные, но уже на боковых стёклах, и красного цвета, в тон окрасу кузова Hyundai Elantra.

Наибольшее же удивление вызвало не это, а необычная сигнализация. Вместо привычных резких звуков сирены, владелец решил использовать слова молитвы. В комментариях под видео пользователи Сети так и не смогли решить, насколько эффективна такая защита от угона, и не спровоцирует ли она злоумышленников на преступление.



 
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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:24

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