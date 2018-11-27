Тата Абрамсон провела прямой эфир с бывшим мужем Валерием Блюменкранцем

«Решила вот в прямой эфир выйти. Мне написал Валера, что хочет, чтобы я его добавила. И вот он – тот самый Блюменкранц, которого в темном углу почти не видно. Наверное, у него интернет очень плохой. Валера, ты меня с Днем матери поздравить хочешь или как? Почему ты молчишь, тебе, что язык отрезали? Или ты спишь постоянно на «Острове любви»?» - повторяла Тата Валерию в прямом эфире.





Несколько дней назад Тата вышла в прямой эфир, присоединиться к которому пригласила бывшего мужа Валерия. Абрамсон отметила, что Блюменкранц лично попросил ее пообщаться с ним хотя бы через социальные сети, однако так и не проронил и слова во время прямого эфира блондинки.Тата, похоже, продолжает искать с бывшим супругом общий язык, невзирая на то, что у них был слишком болезненный бракоразводный процесс, во время которого бывшие супруги не только оскорбляли друг друга, но и пытались выставить своего противника перед публикой в неблагоприятном свете.Сейчас, как выяснилось, экс-возлюбленные созваниваются даже без повода. Так, к примеру, вчера, Тата, выйдя в прямой эфир со своей странички в Instagram, сразу же пригласила присоединиться к беседе Валерия, который с радостью принял приглашение экс-жены.Правда, в результате что-то рассказывала только Абрамсон, а вот участник «Дома-2» за все время эфира ни слова не проронил. В свою очередь Блюменкранц только знаками поздоровался с интернет-пользователями и, посмеиваясь, продолжал смотреть в камеру.Нужно сказать, что Тате получилось довольно удачно заполнить прямой эфир своими репликами.