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Монитор ASUS VA279HAE Eye Care защитит зрение пользователя

Известный производитель техники ASUS анонсировал выход монитора VA279HAE Eye Care, который благодаря своим параметрам сможет защитить зрение пользователя. В нем специалисты применили матрицу VA размером по диагонали в 27 дюймов.
Монитор ASUS VA279HAE Eye Care защитит зрение пользователя

Само же разрешение достигает уровня 1920х1080 пикселей. Яркость модели VA279HAE Eye Care от ASUS заявлена на уровне 3000 кд на квадратный метр, время первоначального отклика равняется 6 мс. Специалисты анонсировали охват на уровне 72%. Углы обзора с обеих сторон составляют 178 градусов. Чтобы подключить возможные источники сигнала, предусмотрены два специальных разъема.

Новинка разрабатывалась исходя из того, что у пользователя не должны появляться неприятные симптомы после длительного пребывания за ПК. В частности, предотвращено мерцание и снижена цветовая передача.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:33

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