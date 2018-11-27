Монитор ASUS VA279HAE Eye Care защитит зрение пользователя





Само же разрешение достигает уровня 1920х1080 пикселей. Яркость модели VA279HAE Eye Care от ASUS заявлена на уровне 3000 кд на квадратный метр, время первоначального отклика равняется 6 мс. Специалисты анонсировали охват на уровне 72%. Углы обзора с обеих сторон составляют 178 градусов. Чтобы подключить возможные источники сигнала, предусмотрены два специальных разъема.Новинка разрабатывалась исходя из того, что у пользователя не должны появляться неприятные симптомы после длительного пребывания за ПК. В частности, предотвращено мерцание и снижена цветовая передача.