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Ученые: Конфликты родителей в присутствии детей являются полезными

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 105 семей. Изучив результаты они сообщили, что конфликты родителей в присутствии своих детей являются весьма полезными.

Ученые: Конфликты родителей в присутствии детей являются полезными

Исследование было проведено в Сан-Франциско, в нем приняли участие более 105 семей. Проанализировав полученные данные стало ясно, что выяснение отношений родителей не перед собственными детьми, является неправильным решением. Выяснилось, что если малыши не видять проявления чувств своих родителей, то они перестают понимать, что такое плохо, а что хорошо.

Ученые особо отмечают, дети должны осознавать, что в семье произошло что-то негативное. Но, если при этом родители ведут себя как ни в чем не бывало, это посылает малышам противоречивые сообщения. Нужно, чтобы они увидели поведение своих родителей и научились чувствовать гнев. Это может помочь ребенку научиться решать проблемы самому.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:13

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