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Легковые автомобили оказались под угрозой хакерской атаки

Представители «Лаборатории Касперского», считают, многие автомобили могут оказаться под угрозой масштабной хакерской атаки. Теоретически в современной машине присутствуют около 60 ПК, и каждый из них имеет риск быть зараженным извне.
Легковые автомобили оказались под угрозой хакерской атаки

«Сейчас компьютеры присутствуют во всех крупных физических системах. Напрямую всегда присутствует связь с интернетом. В результате существует риск внешней кибератаки», считает эксперт.

Отечественная компания на сегодняшний день сотрудничает с рядом производителей авто, но, преимущественно в Европе, их наименования пока не обнародованы. В первую очередь, специалисты проводят анализ всех внутренних устройств, оценивают степень уязвимости.

В минувшем году, прогнозируя, каким будет 2018 год, «Лаборатория Касперского» предположила, что хакеры могут перестать работать с привычными девайсами и более активнее начать проникать в системы, подключенные к глобальной сети.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:53

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