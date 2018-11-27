Легковые автомобили оказались под угрозой хакерской атаки





«Сейчас компьютеры присутствуют во всех крупных физических системах. Напрямую всегда присутствует связь с интернетом. В результате существует риск внешней кибератаки», считает эксперт.Отечественная компания на сегодняшний день сотрудничает с рядом производителей авто, но, преимущественно в Европе, их наименования пока не обнародованы. В первую очередь, специалисты проводят анализ всех внутренних устройств, оценивают степень уязвимости.В минувшем году, прогнозируя, каким будет 2018 год, «Лаборатория Касперского» предположила, что хакеры могут перестать работать с привычными девайсами и более активнее начать проникать в системы, подключенные к глобальной сети.