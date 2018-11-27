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Опубликовано необычное видео со съемок «Игры престолов»

В Сети появился необычный ролик со съемок популярной киносаги «Игра престолов». Все дело в том, что актеры решили провести необычный флэшмоб. В нем приняли активное участие Николай Костер-Вальдау и Йохан Асбек.
Опубликовано необычное видео со съемок «Игры престолов»

Артистка Лена Хиди является автором видео. При этом съемка велась в замедленном режиме, смотрится она очень смешно. В стороне не смогли остаться и другие артисты. Все ролики доступны в социальной сети Instagram.

Напомним, что финальная часть «Игры престолов» выйдет на экраны весной 2019 года. Этот проект является одним из самых ожидаемых. Все сценарии сериала тщательно скрываются. Чтобы не допустить утечек, актерам выдаются текста в единичном варианте, а потом все материалы уничтожаются.

Недавно свое долгожданное обещание выполнил актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу. Он изменил кардинально собственную внешность. Свои волнистые кудри и бороду артист сбрил, теперь остались только усы. Фолловеры стали говорить, что после перевоплощения Харингтон стал напоминать отца из 80-х годов.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:47

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