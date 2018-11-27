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Звезда «Дома-2» Александра Шева продолжает оправдываться за то, что её уличили в эскорте

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Шевченко (Шева) продолжает заявлять, что ее готовность улететь с мужчиной отдыхать за финансовое вознаграждение, это вовсе не эскорт, так как таким сомнительным делом она сроду не занималась.

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что звезда «Дома-2» Саша Шева предоставляет интимные услуги за деньги. Однако молодая мамочка продолжает утверждать, что это обман и она никогда не занималась эскорт-услугами.

Звезда «Дома-2» Александра Шева продолжает оправдываться за то, что её уличили в эскорте

По словам Александры, слухи о том, что она якобы зарабатывает на жизнь интимными услугами, появились после того, как некий Павел Любимов предложил ей поработать моделью на чемпионате по футболу. Мужчина сразу же заявил Шеве, что ей нужно будет пройти кастинг, и в случае успеха ей удастся заработать как минимум полмиллиона рублей.

Также Саша добавила, что Павел пообещал ей оплатить все ее траты во время перелета и проживания за рубежом. В итоге Любимов даже взял у Шевы копию паспорта, чтобы приобрести ей билет на самолет.

Звезда «Дома-2» Александра Шева продолжает оправдываться за то, что её уличили в эскорте

«Он предложил мне полететь с ним немного отдохнуть. Я сразу же согласилась, так как парень мне показался нормальным. Павел сказал, что все оплатит и даже, если нужно будет, поможет с деньгами, когда будет очень «тяжко». Но когда мы с ним начали общаться слишком уж близко, он попросил у меня фотографии. Я ему, конечно же, отправила их. В итоге получается, что теперь меня обвиняют в эскорте» - рассказала Саша в прямом эфире.

Сейчас Шева даже подумывать о том, чтобы обратиться в полицию. Впрочем, звезда «Дома-2» уверена, что правоохранительные органы не поверят ей, так как с неким Павлом Любимовым невозможно больше выйти на связь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:50

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