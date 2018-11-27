Звезда «Дома-2» Александра Шева продолжает оправдываться за то, что её уличили в эскорте

«Он предложил мне полететь с ним немного отдохнуть. Я сразу же согласилась, так как парень мне показался нормальным. Павел сказал, что все оплатит и даже, если нужно будет, поможет с деньгами, когда будет очень «тяжко». Но когда мы с ним начали общаться слишком уж близко, он попросил у меня фотографии. Я ему, конечно же, отправила их. В итоге получается, что теперь меня обвиняют в эскорте» - рассказала Саша в прямом эфире.





Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что звезда «Дома-2» Саша Шева предоставляет интимные услуги за деньги. Однако молодая мамочка продолжает утверждать, что это обман и она никогда не занималась эскорт-услугами.По словам Александры, слухи о том, что она якобы зарабатывает на жизнь интимными услугами, появились после того, как некий Павел Любимов предложил ей поработать моделью на чемпионате по футболу. Мужчина сразу же заявил Шеве, что ей нужно будет пройти кастинг, и в случае успеха ей удастся заработать как минимум полмиллиона рублей.Также Саша добавила, что Павел пообещал ей оплатить все ее траты во время перелета и проживания за рубежом. В итоге Любимов даже взял у Шевы копию паспорта, чтобы приобрести ей билет на самолет.Сейчас Шева даже подумывать о том, чтобы обратиться в полицию. Впрочем, звезда «Дома-2» уверена, что правоохранительные органы не поверят ей, так как с неким Павлом Любимовым невозможно больше выйти на связь.