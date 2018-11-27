Глава UFC назвал трех возможных соперников Хабиба Нурмагомедова





«Бой побил все возможные рекорды по обсуждаемости просмотрам. Этот поединок был знаковым и потрясающим. Хабибу удалось выиграть, следовательно, он может сразиться с американскими бойцами Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье, или же провести ответный поединок с Макрегором», говорится в официальном сообщении.После окончания резонансного боя Нурмагомедов был замешан в перепалке с представителями команды противника. После перехода за ограждение ринга произошла небольшая стычка. Данным инцидентом заинтересовались сотрудники Атлетической комиссии Невады. Бойцу заморозили перечисление заслуженной выплаты за бой.