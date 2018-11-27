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Глава UFC назвал трех возможных соперников Хабиба Нурмагомедова

Дэйна Уайт, руководитель UFC, назвал нескольких вероятных противников, которые выйдут против бойца из РФ Хабиба Нурмагомедова. Два месяца назад он одержал блестящую победу над перспективным спортсменом из Ирландии Конором Макгрегором.
Глава UFC назвал трех возможных соперников Хабиба Нурмагомедова

«Бой побил все возможные рекорды по обсуждаемости просмотрам. Этот поединок был знаковым и потрясающим. Хабибу удалось выиграть, следовательно, он может сразиться с американскими бойцами Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье, или же провести ответный поединок с Макрегором», говорится в официальном сообщении.

После окончания резонансного боя Нурмагомедов был замешан в перепалке с представителями команды противника. После перехода за ограждение ринга произошла небольшая стычка. Данным инцидентом заинтересовались сотрудники Атлетической комиссии Невады. Бойцу заморозили перечисление заслуженной выплаты за бой.



 
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Спорт
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:40

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