Китайские уфологи исследуют загадочный череп инопланетянина





55-летний уфолог посвятил часть своей жизни на поиски доказательства существования жизни за пределами нашей планеты, которые могли ранее посещать Землю, и его труд был вознагражден. Недавно он получил от коллекционера, личность которого не раскрывается, фрагменты черепа, предположительно принадлежащего инопланетянину. Владелец также выразил заинтересованность в подтверждении подлинности его собственности. В связи с этим потребуется проведении ДНК-теста, передает Express.Как признался в ходе лекции в Пекине Ли Цзяньминь, коллекционер по счастливой случайности приобрел череп у торговца в Монголии. Сначала богач решил, что в его руках просто оказалась дешевая безделушка, но, после некоторых собственных исследований, он был уверен в большой ценности предмета. Для подтверждения догадок коллекционера ему и требуется помощь китайского уфолога.В свою очередь Ли Цзяньминь нуждается в помощи, так как исследование 16-сантиметрового фрагмента, имеющего сложную структуру, обойдется в сумму не менее 100 тыс. юаней, или почти 1 млн рублей. Эксперт заявил о готовности сообщить всю необходимую информацию желающим оказать ему помощь в финансировании. Ли Цзяньминь после собственного анализа черепа пришельца составил научный трактат, предназначенный для доказательства подлинности находки в Монголии.