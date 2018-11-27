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Китайские уфологи исследуют загадочный череп инопланетянина

Китайскому уфологу удастся провести исследование уникальной находки, полученной им от коллекционера. Ли Цзяньминь принялся за поиски необходимого финансирования и специалистов, которые помогут ему в тщательном рассмотрении находки.

Китайские уфологи исследуют загадочный череп инопланетянина


55-летний уфолог посвятил часть своей жизни на поиски доказательства существования жизни за пределами нашей планеты, которые могли ранее посещать Землю, и его труд был вознагражден. Недавно он получил от коллекционера, личность которого не раскрывается, фрагменты черепа, предположительно принадлежащего инопланетянину. Владелец также выразил заинтересованность в подтверждении подлинности его собственности. В связи с этим потребуется проведении ДНК-теста, передает Express.

Китайские уфологи исследуют загадочный череп инопланетянина


Как признался в ходе лекции в Пекине Ли Цзяньминь, коллекционер по счастливой случайности приобрел череп у торговца в Монголии. Сначала богач решил, что в его руках просто оказалась дешевая безделушка, но, после некоторых собственных исследований, он был уверен в большой ценности предмета. Для подтверждения догадок коллекционера ему и требуется помощь китайского уфолога.

В свою очередь Ли Цзяньминь нуждается в помощи, так как исследование 16-сантиметрового фрагмента, имеющего сложную структуру, обойдется в сумму не менее 100 тыс. юаней, или почти 1 млн рублей. Эксперт заявил о готовности сообщить всю необходимую информацию желающим оказать ему помощь в финансировании. Ли Цзяньминь после собственного анализа черепа пришельца составил научный трактат, предназначенный для доказательства подлинности находки в Монголии.




 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:32

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