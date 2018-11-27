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Беременная Меган Маркл не планирует уходить в декрет

Герцогиня Сассекская сообщила, что не будет идти в декрет. Беременная Меган Маркл планирует до самых родов выполнять свои обязанности, участвуя в официальных мероприятиях.

Беременная Меган Маркл не планирует уходить в декрет


Сейчас Меган Маркл много работает, так как активно готовится к реализации нового благотворительного проекта. Однако от некоторых поездок беременной герцогине Сассекской пришлось отказаться. Недавно принц Гарри посетил Республику Замбия, где распространен крайне опасный вирус, именно поэтому Меган Маркл не участвовала в туре.

Стоит напомнить, что весной 2019 года у герцогини Сассекской и принца Гарри появится на свет первенец. Супруги планируют переехать во Фрогмор, где намерены жить после рождения ребенка.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:13

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