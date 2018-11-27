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Ученые: После просмотра фильмов о супергероях человек становится добрее

Ученые обнаружили, что люди становятся добрее после просмотра фильмов про супергероев. Образ героического персонажа, например, Человека-Паука или Супермена мотивирует зрителя совершать добрые поступки и помогать незнакомым людям.

Ученые: После просмотра фильмов о супергероях человек становится добрее


В исследовании приняли участие 200 респондентов. Часть добровольцев просматривала картинки нейтрального плана, вторая половина смотрела фильмы с супергероями. К концу эксперимента выяснилось, что люди, посмотревшие наиболее известные киноленты с супергероями, готовы были ринуться на помощь нуждающимся. Ученые полагают, что супергерои есть некий идеал добра, к которому пытаются стремиться некоторые люди.

При этом недостаточно глядеть лишь на статичные изображения, необходимо смотреть яркие фильмы, в которых персонажи двигаются и произносят речь. Такие супергерои начинают восприниматься зрителем иным образом, они вовлекают его в процесс. По словам экспертов, сегодня они являются неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому Человек-Паук или любой другой положительный персонаж, несомненно, вдохновляет людей на добрые поступки.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:07

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