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Илон Маск: Людям предстоит слиться с машинами для защиты от искусственного интеллекта

Илон Маск рассказала, на какие жертвы придется пойти человечеству, чтобы противостоять угрозе искусственного интеллекта. По мнению главы SpaceX и Tesla, люди в отдаленном будущем должны будут слиться с машинами, сообщает издание Axios.

Илон Маск: Людям предстоит слиться с машинами для защиты от искусственного интеллекта


Маск уверен в неизбежности симбиоза органической сущности человека с технологиями, так как он не сможет противостоять совершенству машин, кроме того лишенных угрозы старения и смерти с течением времени. В результате человечество может оказаться в положении нынешних приматов, вынужденных жить в нескольких ограниченных уголках нашей планеты, или цирках и зоопарках.

Понимая такую угрозу, Илон Маск уже поручил работу сотрудникам еще одной его компании, Neuralink, провести разработку интерфейса для подключения жесткого диска к человеческому мозгу. Над этой работой сосредоточены усилия 85 лучших нейробиологов. Предполагается создание интерфейса между нейронами мозга и электродами чипа, с целью его имплантации в череп. Это же в дальнейшем позволит не только устоять перед угрозой со стороны искусственного интеллекта, но и победить смерть.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:00

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