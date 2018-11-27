Илон Маск: Людям предстоит слиться с машинами для защиты от искусственного интеллекта





Маск уверен в неизбежности симбиоза органической сущности человека с технологиями, так как он не сможет противостоять совершенству машин, кроме того лишенных угрозы старения и смерти с течением времени. В результате человечество может оказаться в положении нынешних приматов, вынужденных жить в нескольких ограниченных уголках нашей планеты, или цирках и зоопарках.Понимая такую угрозу, Илон Маск уже поручил работу сотрудникам еще одной его компании, Neuralink, провести разработку интерфейса для подключения жесткого диска к человеческому мозгу. Над этой работой сосредоточены усилия 85 лучших нейробиологов. Предполагается создание интерфейса между нейронами мозга и электродами чипа, с целью его имплантации в череп. Это же в дальнейшем позволит не только устоять перед угрозой со стороны искусственного интеллекта, но и победить смерть.