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Евгений Плющенко показал поклонникам в Instagram новое фото с младшим сыном

Евгений Плющенко в своем микроблоге Instagram обнародовал снимок с младшим сыном. Поклонники пришли в восторг от публикации.

Евгений Плющенко показал поклонникам в Instagram новое фото с младшим сыном


Фигурист опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со своим сыном Александром. В посте спортсмен попросил фанатов придумать название к данному кадру. Публикация за три часа собрала свыше 18 тысяч одобрительных лайков и более 840 комментариев. Подписчики стали писать свои варианты, такие как «Сынок, я тобой горжусь», «Чемпионы», «Я в тебя верю», «Любовь», «Моя гордость» и много других.

Стоит отметить, что поклонники часто жестко критикуют Яну Рудковскую и Евгения Плющенко из-за их методики воспитания сына. По мнению фолловеров, супруги лишают Александра детства, так как он на протяжении длительного времени практически ежедневно занимается фигурным катанием.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:52

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