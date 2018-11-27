Евгений Плющенко показал поклонникам в Instagram новое фото с младшим сыном

Фигурист опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со своим сыном Александром. В посте спортсмен попросил фанатов придумать название к данному кадру. Публикация за три часа собрала свыше 18 тысяч одобрительных лайков и более 840 комментариев. Подписчики стали писать свои варианты, такие как «Сынок, я тобой горжусь», «Чемпионы», «Я в тебя верю», «Любовь», «Моя гордость» и много других.Стоит отметить, что поклонники часто жестко критикуют Яну Рудковскую и Евгения Плющенко из-за их методики воспитания сына. По мнению фолловеров, супруги лишают Александра детства, так как он на протяжении длительного времени практически ежедневно занимается фигурным катанием.