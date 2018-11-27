Евгений Плющенко показал поклонникам в Instagram новое фото с младшим сыном
Евгений Плющенко в своем микроблоге Instagram обнародовал снимок с младшим сыном. Поклонники пришли в восторг от публикации.
Фигурист опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со своим сыном Александром. В посте спортсмен попросил фанатов придумать название к данному кадру. Публикация за три часа собрала свыше 18 тысяч одобрительных лайков и более 840 комментариев. Подписчики стали писать свои варианты, такие как «Сынок, я тобой горжусь», «Чемпионы», «Я в тебя верю», «Любовь», «Моя гордость» и много других.
Стоит отметить, что поклонники часто жестко критикуют Яну Рудковскую и Евгения Плющенко из-за их методики воспитания сына. По мнению фолловеров, супруги лишают Александра детства, так как он на протяжении длительного времени практически ежедневно занимается фигурным катанием.
Фигурист опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со своим сыном Александром. В посте спортсмен попросил фанатов придумать название к данному кадру. Публикация за три часа собрала свыше 18 тысяч одобрительных лайков и более 840 комментариев. Подписчики стали писать свои варианты, такие как «Сынок, я тобой горжусь», «Чемпионы», «Я в тебя верю», «Любовь», «Моя гордость» и много других.
Стоит отметить, что поклонники часто жестко критикуют Яну Рудковскую и Евгения Плющенко из-за их методики воспитания сына. По мнению фолловеров, супруги лишают Александра детства, так как он на протяжении длительного времени практически ежедневно занимается фигурным катанием.