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На шоу «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова заговорила о материнстве

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова приняла участие в ток-шоу «Звезды сошлись» с ведущими Лерой Кудрявцевой и Оскаром Кучером. В студии знаменитость заговорила о материнстве.

На шоу «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова заговорила о материнстве

Анастасия Волочкова воспитывает дочь Ариадну, но при этом не часто говорит о наследнице. Недавно балерина стала героиней программы «Звезды сошлись», в рамках этой передачи знаменитость заговорила о своем материнстве. Также в эфире ток-шоу балерина рассказа о своих новых отношениях. Анастасия Волочкова сообщила, что уже несколько месяцев встречается с мужчиной, при этом о свадьбе речи не идет, но балерина так и не назвала имени нового возлюбленного.

На шоу «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова заговорила о материнстве

Знаменитость сообщила, что такими вещами, как рождение наследников и замужеством шутить ни в коем случае нельзя. Но если у балерины и ее нового бойфренда появиться малыш, то но будет самым красивым на Земле.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:43

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