На шоу «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова заговорила о материнстве





Анастасия Волочкова воспитывает дочь Ариадну, но при этом не часто говорит о наследнице. Недавно балерина стала героиней программы «Звезды сошлись», в рамках этой передачи знаменитость заговорила о своем материнстве. Также в эфире ток-шоу балерина рассказа о своих новых отношениях. Анастасия Волочкова сообщила, что уже несколько месяцев встречается с мужчиной, при этом о свадьбе речи не идет, но балерина так и не назвала имени нового возлюбленного.Знаменитость сообщила, что такими вещами, как рождение наследников и замужеством шутить ни в коем случае нельзя. Но если у балерины и ее нового бойфренда появиться малыш, то но будет самым красивым на Земле.