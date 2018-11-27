Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева празднует 57-летие

На сегодняшний день Андреева продолжает свою работу на Первом канале в качестве ведущей, несмотря на витавшие не так давно слухи о ее уходе из программы «Время». Еще на ранних этапах своей телевизионной карьеры она была признана одной из самых красивых ведущих. Изменить этого ничто не смогло, даже изнурительная работа, часто заставляющая работников «Останкино» оставаться по несколько дней.Екатерина Андреева ранее уже делилась с поклонниками секретом своей выдержки, рассказав об использовании ею системы сна, продуманной очень давно самим Леонардо да Винчи. Несмотря на мнение, что ведущая «Времени» кажется холодной и отстраненной от своих коллег, она уверяет в том, что дома ведет себя наоборот. В своих поздравлениях поклонники и коллеги Екатерины Андреевой не скупятся на слова, желая ей только лучшего.