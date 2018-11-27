«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
В юности человек может совершать различные безумные поступки: от кардинальной смены причёски и манеры одеваться – до перемены сексуальной ориентации. Однако наступающая после молодости зрелость всё расставляет на места. В данной подборке речь пойдёт о знаменитостях, вернувшихся к традиционной ориентации.
Эмбер Роуз
В своё время у рэп-исполнительницы и актрисы был бурный роман с Канье Уэстом – ещё до его встречи с будущей супругой Ким Кардашьян. Следующим избранником Эмбер Роуз стал музыкант Уиз Халифа, брак с которым продержался всего год. Семейный союз не уберегло и рождение фотомоделью ребёнка.
За всем этим общественность, похоже, уже и забыла о том, что прежде селебрити достаточно долго встречалась с киноактрисой Тиффани Хайнс, и эти отношения продлились куда больше, чем её официальный брак.
В настоящее время 35-летняя знаменитость уже больше года состоит в отношениях с рэп-исполнителем 21 Savage.
Дрю Бэрримор
Кинозвезда не скрывает, что по молодости у неё было множество романов с представительницами её пола. Возврат к традиционной ориентации актриса объяснила «взрослением».
С момента осознания артисткой своей гетеросексуальности она успела побывать замужем трижды и родить двух дочерей.
Линдси Лохан
Актрисе был приклеен общественностью «ярлык лесбиянки» из-за её длительного романа с певицей Самантой Ронсон. Сама же Линдси Лохан отрицает гомосексуальность, называя свои любовные связи с женщинами «ошибками молодости».
На сегодняшний день Линдси Лохан предпочитает встречаться с мужчинами. Двумя годами ранее она увлеклась изучением ислама.
Меган Фокс
32-летняя звезда «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя» в своё время состояла в любовных отношениях с девушкой, в которой, по её словам, она просто искала утешение после предательства бойфренда. Однако довольно скоро роман закончился, и Меган Фокс возвратилась на гетеросексуальную тропу. Ныне она – супруга актёра Брайана Грина. В семье подрастают трое сыновей.
Анджелина Джоли
В достаточно внушительном перечне любовных побед кинозвезды – большое число мужчин и одна женщина, актриса Дженни Шимицу. Вспоминая о бывшей возлюбленной, Джоли называет эту связь наваждением. По словам селебрити, искра меду ними вспыхнула, как только их глаза встретились, но вскоре так же быстро испарилась, и артистка возвратилась в мир традиционных отношений, более никогда не сворачивая с этого пути.
Гэвин Россдейл
В юности рок-музыкант в течение нескольких лет встречался с Питером Робинсоном, актёром-трансвеститом из Великобритании. Гитарист заявляет, что не стыдится того жизненного периода, называя его «экспериментом взросления», но после такого «эксперимента» в дальнейшем он строил свои отношения исключительно с женщинами.
Гэвин Россдейл был мужем известной певицы Гвен Стефани. Брак продлился 13 лет, на свет появилось трое детей. На данный момент 53-летний лидер британского рок-коллектива «Bush» холост.
Хью Хефнер
Учредитель «Playboy», оказывается, первый интимный опыт имел с неким мужчиной, с которым он познакомился в баре. Любовная связь продлилась несколько месяцев и, видимо, не впечатлила Хью Хефнера, поскольку всю свою оставшуюся жизнь он направлял исключительно на представительниц женского пола.
Хью Хефнер умер прошлой осенью от старости в возрасте 91 года.
Майкл Глатц
Долгое время его называли главным американским гей-активистом и борцом за права сексуальных меньшинств. Он является основателем ЛГБТ-движения «Young Gay America», а потому смена его ориентации на традиционную вызвала широкий общественный резонанс.
Столь кардинальные перемены в жизни Майкла Глатца произошли в связи с его уверованием в Бога. С тех пор он успел жениться и обзавестись детьми. Теперь бывший гей осуждает гомосексуализм и пропагандирует христианский образ жизни.
В 2015 году на основе истории его жизни был снят фильм. Драма получила название «Меня зовут Майкл», роль главного героя в ней исполнил Джеймс Франко.
Эмбер Роуз
В своё время у рэп-исполнительницы и актрисы был бурный роман с Канье Уэстом – ещё до его встречи с будущей супругой Ким Кардашьян. Следующим избранником Эмбер Роуз стал музыкант Уиз Халифа, брак с которым продержался всего год. Семейный союз не уберегло и рождение фотомоделью ребёнка.
За всем этим общественность, похоже, уже и забыла о том, что прежде селебрити достаточно долго встречалась с киноактрисой Тиффани Хайнс, и эти отношения продлились куда больше, чем её официальный брак.
В настоящее время 35-летняя знаменитость уже больше года состоит в отношениях с рэп-исполнителем 21 Savage.
Дрю Бэрримор
Кинозвезда не скрывает, что по молодости у неё было множество романов с представительницами её пола. Возврат к традиционной ориентации актриса объяснила «взрослением».
С момента осознания артисткой своей гетеросексуальности она успела побывать замужем трижды и родить двух дочерей.
Линдси Лохан
Актрисе был приклеен общественностью «ярлык лесбиянки» из-за её длительного романа с певицей Самантой Ронсон. Сама же Линдси Лохан отрицает гомосексуальность, называя свои любовные связи с женщинами «ошибками молодости».
На сегодняшний день Линдси Лохан предпочитает встречаться с мужчинами. Двумя годами ранее она увлеклась изучением ислама.
Меган Фокс
32-летняя звезда «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя» в своё время состояла в любовных отношениях с девушкой, в которой, по её словам, она просто искала утешение после предательства бойфренда. Однако довольно скоро роман закончился, и Меган Фокс возвратилась на гетеросексуальную тропу. Ныне она – супруга актёра Брайана Грина. В семье подрастают трое сыновей.
Анджелина Джоли
В достаточно внушительном перечне любовных побед кинозвезды – большое число мужчин и одна женщина, актриса Дженни Шимицу. Вспоминая о бывшей возлюбленной, Джоли называет эту связь наваждением. По словам селебрити, искра меду ними вспыхнула, как только их глаза встретились, но вскоре так же быстро испарилась, и артистка возвратилась в мир традиционных отношений, более никогда не сворачивая с этого пути.
Гэвин Россдейл
В юности рок-музыкант в течение нескольких лет встречался с Питером Робинсоном, актёром-трансвеститом из Великобритании. Гитарист заявляет, что не стыдится того жизненного периода, называя его «экспериментом взросления», но после такого «эксперимента» в дальнейшем он строил свои отношения исключительно с женщинами.
Гэвин Россдейл был мужем известной певицы Гвен Стефани. Брак продлился 13 лет, на свет появилось трое детей. На данный момент 53-летний лидер британского рок-коллектива «Bush» холост.
Хью Хефнер
Учредитель «Playboy», оказывается, первый интимный опыт имел с неким мужчиной, с которым он познакомился в баре. Любовная связь продлилась несколько месяцев и, видимо, не впечатлила Хью Хефнера, поскольку всю свою оставшуюся жизнь он направлял исключительно на представительниц женского пола.
Хью Хефнер умер прошлой осенью от старости в возрасте 91 года.
Майкл Глатц
Долгое время его называли главным американским гей-активистом и борцом за права сексуальных меньшинств. Он является основателем ЛГБТ-движения «Young Gay America», а потому смена его ориентации на традиционную вызвала широкий общественный резонанс.
Столь кардинальные перемены в жизни Майкла Глатца произошли в связи с его уверованием в Бога. С тех пор он успел жениться и обзавестись детьми. Теперь бывший гей осуждает гомосексуализм и пропагандирует христианский образ жизни.
«Расставшись с гомосексуальностью, я ощутил себя свободным. Это стало самым замечательным событием в моей жизни», – заявил Глатц.
В 2015 году на основе истории его жизни был снят фильм. Драма получила название «Меня зовут Майкл», роль главного героя в ней исполнил Джеймс Франко.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:32