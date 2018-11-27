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Игорь Николаев показал на фото удивление дочери Вероники, Аллы-Виктории Киркоровой и Лизы Галкиной

Игорь Николаев заинтриговал подписчиков в социальной сети Instagram, опубликовав фото из личного архива. На снимке изображено неподдельное удивление его 3-летней дочери Вероники, 7-летней Аллы-Виктории Киркоровой и 5-летней Лизы Галкиной.
Игорь Николаев показал на фото удивление дочери Вероники, Аллы-Виктории Киркоровой и Лизы Галкиной

Игорь Николаев опубликовал ещё одну фотографию с недавнего дня рождения дочери Вероники. Музыкант ранее не показывал данный снимок, храня его для особого случая. На изображении, помимо его маленькой наследницы, имеются ещё две звёздные дочери. Хозяин аккаунта отметил неподдельное удивление Аллы-Виктории Киркоровой и Лизы Галкиной, которые увидели нечто неожиданное, от чего не смогли сдержать своих эмоций. О чём идёт речь, исполнитель умолчал, и предложил фанатам самим догадаться. В заключении композитор поздравил дочку Филиппа Кирковова с 7-летием и пообещал ещё больше забавных фотографий после празднования этой даты.
Игорь Николаев показал на фото удивление дочери Вероники, Аллы-Виктории Киркоровой и Лизы Галкиной

Поклонники поблагодарили артиста за возможность полюбоваться детской непосредственностью. Они "засыпали" знаменитых девочек комплиментами и добрыми пожеланиями. За короткое время публикация стала популярной и начала набирать отметки "Мне нравится", но пока никто так и не угадал, что именно увидели героини снимка.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:46

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