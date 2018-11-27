Политологи: Дональд Трамп извлекает выгоду из инцидента в Керченском проливе
Эксперты дали свою оценку действиям американского президента после происшествия в Керченском проливе. По их мнению, Дональд Трамп извлекает выгоду из произошедшего и готовится подписать новый санкционный пакет.
Дональд Трамп уже прокомментировал попытку ВМС Украины проникнуть во внутренние воды России в Керченском проливе. Глава США отметил, ему не нравится происходящее сейчас между Москвой и Киевом. Данное обострение вынуждает его пересматривать свои планы и менять текст диалога с Владимиром Путиным. Никки Хейли, постпред США при ООН уже заявила о возможном срыве будущих переговоров. Политологи считают, такой ход событий на руку американскому главе. Именно он является инициатором передачи вооружения Украине и Пётр Порошенко наверняка, прежде чем организовать провокацию в море, получил необходимые инструкции из Белого дома. О чём сообщается на сайте Nation News.
Специалисты уверены, Дональд Трамп желает воспользоваться этой ситуацией для консолидации с Евросоюзом по поводу новых санкций против России. Свою выгоду получит и президент Украины, так как его рейтинг сейчас низок, и обострение ситуации поможет ему так или иначе повлиять на предвыборный процесс.
Дональд Трамп уже прокомментировал попытку ВМС Украины проникнуть во внутренние воды России в Керченском проливе. Глава США отметил, ему не нравится происходящее сейчас между Москвой и Киевом. Данное обострение вынуждает его пересматривать свои планы и менять текст диалога с Владимиром Путиным. Никки Хейли, постпред США при ООН уже заявила о возможном срыве будущих переговоров. Политологи считают, такой ход событий на руку американскому главе. Именно он является инициатором передачи вооружения Украине и Пётр Порошенко наверняка, прежде чем организовать провокацию в море, получил необходимые инструкции из Белого дома. О чём сообщается на сайте Nation News.
Специалисты уверены, Дональд Трамп желает воспользоваться этой ситуацией для консолидации с Евросоюзом по поводу новых санкций против России. Свою выгоду получит и президент Украины, так как его рейтинг сейчас низок, и обострение ситуации поможет ему так или иначе повлиять на предвыборный процесс.
Политика
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:54