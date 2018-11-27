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Студенты из Тюмени разработали уникальный имитатор рукописного почерка

Тюменские физики создали устройство для имитирования рукописного почерка. Использование данного прибора позволит сотрудникам медицинских и строительных профессий избавиться от бумажной волокиты, ведь они смогут подписывать любые документы с помощью онлайн-приложений.

Студенты из Тюмени разработали уникальный имитатор рукописного почерка


По словам заведующего кафедрой прикладной и технической физики Тюменского государственно университета Бориса Григорьева, используя устройство, разработанное студентами их учебного заведения, совсем необязательно находиться рядом с документами, которые необходимо подписать. Установив специальное приложение на смартфоне или планшете, удастся ускорить и оптимизировать любой бизнес-проект.

В России подобными устройствами никто не пользуется. На западном рынке можно отметить компанию Bond, занимающуюся рассылкой рекламных конвертов, подписанных известными авторами. Прототип имитатора рукописного почерка уже прошел ряд тестов. В будущем его функционал будет расширен до возможности создания портретов по фотоснимку.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:43

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