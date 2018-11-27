Студенты из Тюмени разработали уникальный имитатор рукописного почерка





По словам заведующего кафедрой прикладной и технической физики Тюменского государственно университета Бориса Григорьева, используя устройство, разработанное студентами их учебного заведения, совсем необязательно находиться рядом с документами, которые необходимо подписать. Установив специальное приложение на смартфоне или планшете, удастся ускорить и оптимизировать любой бизнес-проект.В России подобными устройствами никто не пользуется. На западном рынке можно отметить компанию Bond, занимающуюся рассылкой рекламных конвертов, подписанных известными авторами. Прототип имитатора рукописного почерка уже прошел ряд тестов. В будущем его функционал будет расширен до возможности создания портретов по фотоснимку.