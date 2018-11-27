Сергей Шнуров посвятил ироничный стих рейтингу лучших городов

Все началось с того, что правительственный Финансовый университет провел исследование с целью составления рейтинга городов с лучшим уровнем жизни. Полученные результаты появились в новостной ленты «Российской газеты» 26 ноября и привлекли внимание лидера группы Ленинград. В своей новой манере он сочинил ироничный стих, в центре которого оказался город Тюмень.Дело в том, что первое место по уровню жизни, согласно исследованию, досталось именно этому городу. Второе и третье место заняли Грозный и Москва соответственно. В стихе Шнуров описывает ситуацию, что сразу после публикации рейтинга в СМИ, прекрасные девушки бросились переезжать из Москвы в Тюмень или Грозный в поисках лучшей жизни.