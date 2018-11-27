Ольга Орлова призналась, что не любит работать на «Острове любви» из-за того, что солнце «старит кожу»
Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова сделала неожиданное признание.
Считанные часы назад стало известно, что Орлова улетела на Сейшельские острова, чтобы сменить Ольгу Бузову, которой нужно было экстренно вернуться в Москву по семейным обстоятельствам, о чем на днях рассказывал наш портал.
Бывшая солистка группы «Блестящие» не впервые работает на «Острове любви», поэтому решила поделиться с поклонниками трудностями, с которыми ей приходится постоянно сталкиваться, когда она отправляется в командировку в жаркие страны.
Ольга разместила на официальном сайте реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором подчеркнула, что работать на Поляне ей нравится куда больше, чем на Сейшелах, ведь в столице не только съемочный процесс занимает меньше времени, но и время летит куда быстрее, что позволяет поскорее вернуться домой к семье.
По словам телеведущей шоу, она не любит работу на «Острове любви» за то, что солнце «старит кожу». В результате, чтобы хоть немного спастись от раскаленных лучей Ольге приходится то и дело наносить на себя буквально тонны солнцезащитных кремов и постоянно носить огромные шляпы.
Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на пост Орловой, многие в очередной раз поспешили восхититься ее фигурой, ведь в свои 41 год Ольга выглядит просто невероятно, чем не могут похвастаться многие 18-летние девушки.
Считанные часы назад стало известно, что Орлова улетела на Сейшельские острова, чтобы сменить Ольгу Бузову, которой нужно было экстренно вернуться в Москву по семейным обстоятельствам, о чем на днях рассказывал наш портал.
Бывшая солистка группы «Блестящие» не впервые работает на «Острове любви», поэтому решила поделиться с поклонниками трудностями, с которыми ей приходится постоянно сталкиваться, когда она отправляется в командировку в жаркие страны.
Ольга разместила на официальном сайте реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором подчеркнула, что работать на Поляне ей нравится куда больше, чем на Сейшелах, ведь в столице не только съемочный процесс занимает меньше времени, но и время летит куда быстрее, что позволяет поскорее вернуться домой к семье.
«Что касается Сейшел, то в невыносимую жару приходится ходить в гриме и несколько часов, если не до поздней ночи сидеть под палящим солнцем» -пожаловалась Ольга Орлова телезрителям «Дома-2».
По словам телеведущей шоу, она не любит работу на «Острове любви» за то, что солнце «старит кожу». В результате, чтобы хоть немного спастись от раскаленных лучей Ольге приходится то и дело наносить на себя буквально тонны солнцезащитных кремов и постоянно носить огромные шляпы.
Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на пост Орловой, многие в очередной раз поспешили восхититься ее фигурой, ведь в свои 41 год Ольга выглядит просто невероятно, чем не могут похвастаться многие 18-летние девушки.
«Ольга, вы красотка! Мне бы так выглядеть в 40 лет!», «От Вас невозможно оторвать взгляд! Фигура бомба» - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:17