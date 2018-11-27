Ольга Орлова призналась, что не любит работать на «Острове любви» из-за того, что солнце «старит кожу»

«Что касается Сейшел, то в невыносимую жару приходится ходить в гриме и несколько часов, если не до поздней ночи сидеть под палящим солнцем» -пожаловалась Ольга Орлова телезрителям «Дома-2».

«Ольга, вы красотка! Мне бы так выглядеть в 40 лет!», «От Вас невозможно оторвать взгляд! Фигура бомба» - пишут в Сети.



