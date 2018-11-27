АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

Предками человечества является жившая 200 тысяч лет назад пара

Предками человечества является одна жившая 200 тысяч лет назад пара, считают биологи. Теория возникла в ходе анализа ДНК 100 тысяч разных видов.
Предками человечества является жившая 200 тысяч лет назад пара

Как передаёт издание Express, биологи Дэвид Талер и Марк Штокл из Университета Базеля и Рокфеллера выдвинули предположение о происхождении человечества от одной пары, которая могла существовать 100-200 тысяч лет назад. Исследователи искали сходство в генетических "штрихкодах" и поняли, что люди отличаются друг от друга весьма незначительно. Изыскания биологов натолкнули их на гипотезу, что большинство древних людей погибло во время неких катастрофических событий прошлого.

Выжить удалось мужчине и женщине, которые положили начало всему 7-миллиардному человечеству. Такая информация по митохондриальной ДНК передаётся родственникам по материнской линии.

Хотя Талер и Штокл проверили тысячи образцов, огромного генетического разнообразия они не увидели. Отметим, что до этого коллеги предлагали и другие гипотезы, не соответствующие традиционным научным взглядам.

Так, по их мнению, 250 тысяч лет назад существовали некие предки, которые породили 90 процентов всех животных. В то же самое время на Земле появились и первые люди.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев показал на фото удивление дочери
Студенты из Тюмени разработали уникальный
Сергей Шнуров посвятил ироничный стих рейтингу
Предками человечества является жившая 200 тысяч
Ольга Орлова призналась, что не любит работать на
Учёные: Беспорядок на рабочем месте говорит о
Веру Брежневу фанаты заподозрили в романе с
Фото Ани Лорак и Сергея Лазарева произвело фурор
Уникальная охотничья уловка горбатых китов попала
После второй операции на ушах у Татьяны Мусульбес
Ученые предоставили доказательства
В NASA заявили об устойчивой к антибиотикам
Российская модель Яна Яцковская выставила фото с
Ученые: Пробиотики могут помочь в лечении
Супруг Ксении Бородиной – Курбан Омаров весело
В Екатеринбурге женщина ограбила ломбард из-за
В Москве двое неизвестных мужчин напали на Ольгу
Ученые: Митохондриальную ДНК можно унаследовать
Смартфон Elephone A5 показали в официальном
Ученые: Солнечные бури стали еще опаснее для
Эксперты: Россияне при переезде чаще всего
Нибиру движется к Земле под воздействием
Ученые: Жирафы предпочитают есть в компании друзей
Жителя Лондона напугал необычный кот
На камеру наблюдения попало призрачное отражение
Учёные: Древние египтяне пользовались
Анна Семенович поделилась воспоминаниями о своем
Крис Кельми после смерти Евгения Осина стал
В Санкт-Петербурге Фёдор Бондарчук будет снимать
Виктории Боне - 39. Самые обсуждаемые наряды
Просмотреть все новости