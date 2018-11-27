Предками человечества является жившая 200 тысяч лет назад пара





Как передаёт издание Express, биологи Дэвид Талер и Марк Штокл из Университета Базеля и Рокфеллера выдвинули предположение о происхождении человечества от одной пары, которая могла существовать 100-200 тысяч лет назад. Исследователи искали сходство в генетических "штрихкодах" и поняли, что люди отличаются друг от друга весьма незначительно. Изыскания биологов натолкнули их на гипотезу, что большинство древних людей погибло во время неких катастрофических событий прошлого.Выжить удалось мужчине и женщине, которые положили начало всему 7-миллиардному человечеству. Такая информация по митохондриальной ДНК передаётся родственникам по материнской линии.Хотя Талер и Штокл проверили тысячи образцов, огромного генетического разнообразия они не увидели. Отметим, что до этого коллеги предлагали и другие гипотезы, не соответствующие традиционным научным взглядам.Так, по их мнению, 250 тысяч лет назад существовали некие предки, которые породили 90 процентов всех животных. В то же самое время на Земле появились и первые люди.