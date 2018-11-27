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Фото Ани Лорак и Сергея Лазарева произвело фурор в Instagram

Недавно в Instagram на своей странице Ани Лорак опубликовала совместный снимок с Сергеем Лазаревым. Данная публикация исполнительницы произвела настоящий фурор в социальной сети.

Фото Ани Лорак и Сергея Лазарева произвело фурор в Instagram

Ани Лорак часто делится с фанатами в Instagram фото и видео. Несколько часов назад певица опубликовала новый пост. На фотографии знаменитость стоит в обнимку со своим коллегой по сцене Сергеем Лазаревым. В комментарии к снимку Ани Лорак написала, что по ее мнению дружба в шоу-бизнесе существует. Также исполнительница сообщила, что выполняет данное ранее обещание своим фанатам и публикует фотографию с другом.

В комментарии к публикации подписчики Ани Лорак начали писать: "Хорошо Вместе смотрятся, прекрасная была бы пара!", "Безумно красивая дружба", "Вы подходите друг другу!!", "Сергей и Каролина очень красивая пара!Вам нужно быть вместе!", "Красиво, хорошо и классно смотритесь", "Красивая очень пара", "Не теряйте дружбу .берегите Удачи Вам Вы прекрасная пара".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:02

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