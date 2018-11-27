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После второй операции на ушах у Татьяны Мусульбес разошлись швы

У одной из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Татьяны Мусульбес проявились осложнения после второй операции на ушах.

Не секрет, что не так давно Татьяна в очередной раз решилась на пластическую операцию. Напомним, что Мусульбес ранее являлась обладательницей внушительного бюста и оттопыренных ушей, сейчас же девушка не только уменьшила свои формы, но и пытается избавиться от ненавистных «лопухов».

После второй операции на ушах у Татьяны Мусульбес разошлись швы

Известно, что первая операция у возлюбленной Виктора Литвинова прошла не очень удачно, о чем наш портал не так давно уже рассказывал, ведь девушке пришлось в очередной раз лечь на стол пластического хирурга, а все из-за того, что ее уши начали принимать прежнюю форму.

Вчера супруг Мусульбес написал на официальной страничке телепроекта «Дом-2» новый пост, в котором рассказал поклонникам, как на данный момент обстоят дела у его жены. По словам Виктора, в момент операции он постоянно держал Татьяну за руку.

Также Литвинов поведал телезрителям шоу о том, что после второй операции у его супруги разошелся внутренний шов, который и сдерживал хрящи на ушах, чтобы они не приняли прежнюю форму.

«Пришлось резать по-новому и убирать рубцы. Весь процесс операции занял 30 минут» - рассказал Виктор фанатам в свежем блоге.


После второй операции на ушах у Татьяны Мусульбес разошлись швы

Из слов избранника Татьяны стало понятно, что Мусульбес не почувствовала никакого дискомфорта. Однако красавице было очень неприятно в момент, когда ей вводили обезболивающее.

«Сейчас Таня проходит реабилитацию» - добавил Литвинов.

На данный момент у длинноволосой красавицы очень болят два уха, так как они постоянно прижаты из-за повязки, которую необходимо некоторое время носить после подобных операций.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50

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